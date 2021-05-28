Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Gülpınar Mahallesi'nde bir kişiyi sokakta yaralı halde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, K.A'nın kalbinin yakınına isabet eden kurşunla yaralandığını belirledi.

Durumu ağır olan K.A, yakındaki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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