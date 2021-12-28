Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir restoranda çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde tabancalı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Çelik'i Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli E.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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