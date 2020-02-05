Adana'da sokakta silahlı saldırı: 1 yaralı
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Adana'da sokakta silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

05.02.2020 03:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 03:19
Adana'da sokakta silahlı saldırı: 1 yaralı

'da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ticari taksi ile kaçtığı sırada polisler tarafından yakalandı.


Olay, Seyhan İlçesine bağlı 'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali T. ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Ali T. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesine götürüldü.


Olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen 2 kişi ticari taksiye binip hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri Çukurova İlçesi Çatalan Köprü üzerinde ticari taksiyi kıskıvrak yakalandı. Olayı gerçekleştiren 2 kişiyle birlikte taksi sürücüsü de gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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