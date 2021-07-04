Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
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Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 5 yaşındaki bir çocuğun sokakta oyun oynarken pompalı tüfekle vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana'da 5 yaşındaki bir çocuğun sokakta oyun oynarken pompalı tüfekle vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 18 Mayıs günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Mehmet Ali Agamak sokakta oyun oynarken çevreden rastgele ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada tüfeği Ahmet B'nin kullandığını kardeşleri Cumali (21) ve Halil B'nin de (27) olaya karıştığını belirledi. Polis Cumali ve kardeşi Halil B.'yi gözaltına aldı. Ahmet B. ise her yerde aranıyor.

Cumali B'nin sokakta bir kişiyle tartıştığı, ardından bir birlerine silahla ateş ettikleri ve bu sırada çocuğun vurulduğu, olayı üstlendiği iddia edildi.

Zanlılardan Cumali B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken kardeşi ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Cumali B. tutuklandı, ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, firari zanlı Ahmet B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayati tehlikeyi atlatan yaralı çocuk ise taburcu edildi. - ADANA

Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Adana'da sokakta oynayan çocuğun vurulmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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