Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
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Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'da sokakta oyun oynarken bir kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu vurulan 5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Adana'da sokakta oyun oynarken bir kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu vurulan 5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde, dün Ahmet B'nin kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerle yaşadığı tartışma sırasında pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu yaralanan Mehmet Ali Agamak, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım servisine alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Baba Mehmet Arif Agamak, hastane bahçesinde gazetecilere, evde balkona çıktığında Ahmet B'yi elinde pompalı tüfekle tanımadığı bir kişiyle tartışırken gördüğünü söyledi.

Tartışma sırasında oğlunun da sokakta oyun oynadığını anlatan Agamak, "Oğlumun zarar görmemesi için sokağa çıkıp komşularımla birlikte tartışmayı sonlandırmaya çalıştım. Ancak Ahmet B, kimseyi dinlemedi ve silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada oğlumun vurulduğunu gördüm. Oğlumu yaralı halde yerde görünce bilincimi kaybettim. Silaha karşı çıkalım. Bunun gibileri durduralım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Benim canım yandı kimsenin canı yanmasın. Herkesin silahlanmaya karşı çıkmasını istiyorum." diye konuştu.

Annesi doğum sırasında hayatını kaybetmiş

Agamak, oğlu Mehmet Ali'nin ikinci evliliğinden dünyaya geldiğini belirterek, "Eşim, oğlumuzu dünyaya getirirken yaşamını kaybetti. Oğlum bir gün dahi annesini görmedi. Eşimi kaybettikten sonra şimdi de böyle bir acıyı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde, dün Ahmet B, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle yaşadığı tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açmış, bu sırada sokakta oynayan 5 yaşındaki Mehmet Ali Agamak vurulmuştu. Ağır yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Son dakika haberleri... Sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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