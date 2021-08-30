Son dakika haberleri | Sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri | Sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 3 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Adana'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında rastgele ateş açılması sonucu yaralanan 3 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Bu sırada sokakta oynayan Suriye uyruklu kardeşler Azize A. (3) ve Ahmed A. (7) tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silahı kullandığı öne sürülen zanlı Yunus Emre P'nin (19) aynı mahalledeki arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

Polis ekipleri, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Neşet Ertaş Burak Deniz Demet Akalın
Spor Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri | Sokakta oynadıkları sırada silahla vurulan iki çocuk ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 10:14:04. #1.15#

title