Adana'da sokakta ağır yaralı bulunan fırın işçisi yaşam mücadelesi veriyor

AKINCILAR, SİVAS (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta temizlik işçileri tarafından ağır yaralı bulunan fırın işçisi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Akıncılar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'ndeki fırında çalışan Cengiz Kılıç (56), evinin olduğu sokakta belediye temizlik görevlilerince yaralı bulundu.

Temizlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kılıç, ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da özel hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Hanife Kılıç, gazetecilere, çalıştığı fırına gitmek için evden ayrılan eşini sokakta darbedilmiş halde bulduğunu söyledi.

Eşini bulduğunda yüzünün tanınmayacak halde olduğunu belirten Kılıç, "Eşimi yaralı halde gördüğümde inanamadım. Kendisine 'Sana ne yaptılar?' diye sorduğumda aldığı darbeler nedeniyle beni tanıyamadı. Resmen ölüme terk edilmişti. Doktorlar, durumunun kritik olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Eşinin çalıştığı ekmek fırınının sahibinin oğlu tarafından darbedildiğini öne süren Kılıç, zanlı hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.