Adana'da sokaklar sakin

Meydan, cadde, bulvar ve parklardan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

Meydan, cadde, bulvar ve parklardan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

Adana'da Atatürk Caddesi, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.

Kaynak: AA