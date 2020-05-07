Adana'da sokaklar sakin
07.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:26
Meydan, cadde, bulvar ve parklardan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.
Meydan, cadde, bulvar ve parklardan görüntüler ADANA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.
Adana'da Atatürk Caddesi, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu, Atatürk ve Merkez parklar ise boş kaldı.
Kaynak: AA