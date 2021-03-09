Adana'da sokak ortasında cinayet
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Adana'da sokak ortasında cinayet

09.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:22
Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da sokak ortasında iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Numan Yücel (41) sokakta giderken yanına yaklaşan iki kişiden biri tabancayla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda Yücel, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Zanlılar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber verdiği sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Yücel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Adana'da sokak ortasında cinayet
Adana'da sokak ortasında cinayet
Adana'da sokak ortasında cinayet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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