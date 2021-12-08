Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 yerinden bıçaklanan Mustafa D. ağır, Muzaffer S. ise bacağından yaralandı. Mustafa D., yanındakiler tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Muzaffer S. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa D., Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması başlattığı çalışmayı sürdürüyor.