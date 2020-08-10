Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

ADANA'da, Suriye uyruklu bir kişi sokak ortasında tartıştığı Serdar Ö. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
10.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:13

ADANA'da, Suriye uyruklu bir kişi sokak ortasında tartıştığı Serdar Ö. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaçan Serdar Ö., kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydan geldi. Suriye uyruklu bir kişi ile Serdar Ö. arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Serdar Ö. elindeki bıçağı Suriyeli kişinin göğsüne sapladı. Bıçakla yaralanan kişi kanlar içinde yığılırken, Serdar Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, yaptığı çalışma sonucu Serdar Ö.'yü kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor Ekonomi
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Güncel
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Düğüne katılan davetlilere koronavirüs bulaştırdığı öne sürülen kadınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama: Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz
Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama: Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Kaza Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 23:18:20. #1.14#
title