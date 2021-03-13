Adana'da sokak köpeğini severken otomobil çarpan kadın yaralandı
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Adana'da sokak köpeğini severken otomobil çarpan kadın yaralandı

13.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:58
Adana'da sokak köpeğini severken otomobil çarpan kadın yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol kenarında sokak köpeğini severken otomobil çarpan kadın yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yol kenarında sokak köpeğini severken otomobil çarpan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 01 AFZ 724 plakalı otomobil, Aliye İzzet Begoviç Bulvarı'nda sokak köpeğini seven N.Ö'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri N.Ö'ye müdahale ederken sokak köpeği ise ambulansın başından ayrılmadı.

N.Ö, ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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