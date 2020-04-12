Adana'da sokak hayvanları aç bırakılmıyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, İçişleri Bakanlığı, Adana, Güncel

Adana'da sokak hayvanları aç bırakılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Müdürlüğü görevlileri, korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından, hayvan barınaklarında ve sokaklarda yaşayan hayvanların bu süreçte unutulmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yayımlanan genelge kapsamında sokak...

12.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:48
Adana'da sokak hayvanları aç bırakılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Müdürlüğü görevlileri, korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından, hayvan barınaklarında ve sokaklarda yaşayan hayvanların bu süreçte unutulmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yayımlanan genelge kapsamında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladı.

Kurttepe, Gürselpaşa ve 2000 Evler mahalleleri, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı, Real otoban girişi, Mavi Bulvar, Keresteciler Sitesi, Adnan Menderes Bulvarı, Çatalan, Çukurova Üniversitesi Kampüsü ve Kozan ilçesi olmak üzere Adana'nın birçok bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda sokak hayvanları; çiğ tavuk, ısıl işlem görmüş tavuk, köpek ve kedi maması ile beslendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sokak hayvanlarını beslemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmaların planlı bir şekilde sürdürülmeye devam edeceğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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