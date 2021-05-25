Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Zidan G. ile Murat T.'ye silahlı saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda tabanca ile vurulan Zidan G. başından, Murat T. ise karnından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zidan G.'yi özel bir hastaneye, Murat T.'yi ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Zidan G., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zidan G.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Murat T.'nin de ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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