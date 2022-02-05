Sokağa terkedilen yasaklı ırk köpek, barınağa yerleştirildi - Haberler
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Sokağa terkedilen yasaklı ırk köpek, barınağa yerleştirildi

AA, Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da bir esnafın ihbarı üzerine sokağa terk edilen pitbull cinsi yasaklı ırk köpek belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir esnafın ihbarı üzerine sokağa terk edilen pitbull cinsi yasaklı ırk köpek belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde esnaflık yapan Hasan Eryılmaz, sokakta başıboş gezen yasaklı ırk köpek gördü.

Eryılmaz'ın ihbarı üzeri olay yerine polis ve büyükşehir belediyesi ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pitbull cinsi köpeği yakalayarak hayvan barınağına götürdü.

Sokağa terkedilen yasaklı ırk köpek, barınağa yerleştirildi

Sokağa terkedilen yasaklı ırk köpek, barınağa yerleştirildi

Sokağa terkedilen yasaklı ırk köpek, barınağa yerleştirildi

AA / Koray Kılıç - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Adana, Köpek, Güncel, Haber

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