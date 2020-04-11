Adana'da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adana'da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi - Haber
Polis, Adana, 3. Sayfa

Adana'da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi

Adana'da arabasıyla sokağa çıkıp mal almaya giden bir esnafa sokağa çıktığı için 392 Türk Lirası para cezası kesildi.

11.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:48
Adana'da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi

Adana'da arabasıyla sokağa çıkıp mal almaya giden bir esnafa sokağa çıktığı için 392 Türk Lirası para cezası kesildi.

Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı. Adana'da da polis ekipleri Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde polis ekipleri araçları tek tek durdurup sürücülerini inceledi.

Yapılan uygulamada kurallara uymayıp evinden mal almaya giden M.E.T adlı esnafa, 392 Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haber
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haber
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haber
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi Haber
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haber
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi Haber
Karantinadaki Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası, makarnayı yemek yerine sanata çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini ücretsiz alacak
Ekmeği 5 TL'den satan fırıncıya insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı: İhtiyaç sahipleri ekmeğini...
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar var
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar...
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Adana'da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:32:20. #1.14#
title