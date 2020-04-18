Adana'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim ADANA'da, sokağa çıkma yasağının ardından kentte karadan ve havadan denetimler yapıldı, vatandaşlar anonsla uyarıldı.

ADANA'da, sokağa çıkma yasağının ardından kentte karadan ve havadan denetimler yapıldı, vatandaşlar anonsla uyarıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı üzerine Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.Seyhan ilçesindeki şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca uygulama kapsamında polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak, 'Sevgili Adanalılar koronavirüs nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için evimizde kalalım' anonsları yaptı. Uygulamanın, yasağın son saatine kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA