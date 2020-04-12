Adana'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi.

Adana'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti, yasağı ihlal edenlere ceza uyguladı.

Polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak anonslar yaptı.

Kaynak: AA