Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına polisten mama desteği
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Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına polisten mama desteği

12.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:08
Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına polisten mama desteği

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedi, köpek ve kuşları besledi.

Sokak hayvanlarının bulunduğu park, bahçe, oyun alanı ve sokakları gezen ekipler, gördükleri hayvanları elleriyle besledi.

Ekipler ayrıca beslenme alanlarına da mama ve yem bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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