Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası

17.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:56
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası verildi.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda denetim yaptı.

Denetimde, 01 DAG 30 plakalı kamyonet içerisinde bulunan sürücü Ö.T. ile yanında bulunan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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