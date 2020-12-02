Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi
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Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi

02.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 01:35

Son dakika haberi: Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi.

Polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki kontrol noktasında yabancı plakalı bir otomobili durdurdu.

Aracın şoförü İbrahim Khaleel, kendisine kısıtlamayı hatırlatan polislere, "yabancılara sıkıntı yoktur." yanıtını verdi.

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Khaleel'e kısıtlamaya uymadığı için para cezası kesildi.

Elektrikli bisikletle uygulama noktasına gelen alkollü sürücü Vedat C'ye de hem kısıtlamaya uymadığı için hem de alkollü araç kullandığı için para cezası uygulandı.

Vedat C. polis merkezine götürülürken, araç, Vedat C'nin denetim noktasına çağrılan yakınlarına teslim edildi.

Denetimde, kısıtlamaya uymayan 7 kişiye daha para cezası verildi.

Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan yabancı uyruklu kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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