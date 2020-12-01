- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

01.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:41

- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da saat 21.00 itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ADANA - Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da saat 21.00 itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gönderilen genelge doğrultusunda hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da uygulanmaya başlandı.

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Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, kentin en işlek cadde ve bulvarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası kurarak denetim yaptı.

Polis uygulama noktalarında yaptığı denetimlerde kısıtlamadan haberi olmayan vatandaşları bilgilendirdi.

- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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