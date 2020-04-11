Adana'da sokağa çıkanlara helikopterli denetim
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Zonguldak, Türkiye, Adana, 3. Sayfa

Adana'da sokağa çıkanlara helikopterli denetim

Adana'da sokağa çıkanlara helikopterli denetim Adana'da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı havadan helikopterle de kontrol edildi, vatandaşlar anons edilerek uyarıldı.

11.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:43
Adana'da sokağa çıkanlara helikopterli denetim

Adana'da sokağa çıkanlara helikopterli denetim

ADANA - Adana'da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı havadan helikopterle de kontrol edildi, vatandaşlar anons edilerek uyarıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Çukurova ilçesindeki şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti. Yasağı ihlal eden bazı kişilere ise 392 Türk Lirası ceza uygulandı.

Ayrıca uygulama kapsamında polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak, 'Sevgili Adanalılar korona virüs nedeniyle 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen toplum sağlığı için evimizde kalalım' anonsları yaptı.

Uygulamanın yasağın son saatine kadar süreceği öğrenildi.

Adana'da sokağa çıkanlara helikopterli denetim

Kaynak: İHA

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