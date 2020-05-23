Adana'da sokağa çıkamayan çocuklara bayram hediyesi Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan çocuklara bayram hediyesi verildi.

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan çocuklara bayram hediyesi verildi.

Seyhan Belediyesi, gönüllü grupların da işbirliğiyle pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan çocukları evlerinde ziyaret etti.

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli ve gönüllü gruplar, rengarenk kıyafetleriyle evlerinde ziyaret ettiği çocuklara oyuncak hediye etti, onlarla oyun oynadı.

Kaynak: AA