Adana'da soğan hasadı başladı Adana'da 40 bin dekarlık alanda soğan hasadı başladı.

Adana'da 40 bin dekarlık alanda soğan hasadı başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Adanalı çiftçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte tarımsal faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğü belirtildi.

Tarımsal üretim kapsamında 40 bin dekar alanda soğan hasadına başlandığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 160 bin ton ürün alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, Vali Mahmut Demirtaş'ın sebze ve meyveleri binbir emekle yetiştirerek tarımsal üretimi salgın döneminde de sürdüren çiftçilere teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA