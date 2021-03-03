Adana'da şofben patlaması sonucu bir kişi yaralandı
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Adana'da şofben patlaması sonucu bir kişi yaralandı

03.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:08
Adana'da şofben patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi şofbenin patlaması sonucu yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi şofbenin patlaması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle şofben patladı.

Patlama sonucu evdeki Harun Enes Akyürek çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle evde ve bina önünde park halindeki iki araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri patlamayla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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