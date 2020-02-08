Adana'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kardeş tedaviye alındı
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Adana'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kardeş tedaviye alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.

08.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:34
Adana'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kardeş tedaviye alındı

'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan , çocukları Emre (19), Nida (17), Emir (14) ve Nisa'yı (14) sabah baygın vaziyette yataklarında bulunca Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine götürdü.

Tedaviye alınan 4 kardeşin yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Yılmaz kardeşler, müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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