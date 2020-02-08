Adana'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kardeş tedaviye alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Yılmaz, çocukları Emre (19), Nida (17), Emir (14) ve Nisa'yı (14) sabah baygın vaziyette yataklarında bulunca Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine götürdü.
Tedaviye alınan 4 kardeşin yapılan tetkiklerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
Yılmaz kardeşler, müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.