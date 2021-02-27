Adana'da 'soba'dan 3 günde 4'üncü ölüm
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Adana'da 'soba'dan 3 günde 4'üncü ölüm

27.02.2021 18:44 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:48
Adana'da 'soba'dan 3 günde 4'üncü ölüm

ADANA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muzaffer (75) ve Safinaz Demirbaş (71) çifti, evlerinde ölü bulundu.

ADANA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muzaffer (75) ve Safinaz Demirbaş (71) çifti, evlerinde ölü bulundu. İki gün önce de bir çiftin sobadan zehirlendiği kentte 3 günde 4 toplam kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı binanın son katında oturan Muzaffer ve Safinaz Demirbaş çifti iddiaya göre, evlerinde uykuya daldı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra çiftin alt katında oturan çocukları, anne ve babasının balkonundan duman geldiğini fark ederek yukarı çıktı. Evin yedek anahtarıyla içeriye giren çocukları, yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULARAnne ve babalarını uyandırma çabaları sonuçsuz kalan çocukları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzaffer ve Safinaz Demirbaş'ın cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin çocukları ve acı haberi alan diğer yakınları ise evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.3 GÜNDE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kentte 25 Şubat günü ise Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Müyesse Karslı çifti de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Bugün yaşanan olayla birlikte Adana'da 3 gün içerisinde 4 kişi sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Adana'da 'soba'dan 3 günde 4'üncü ölüm
Adana'da 'soba'dan 3 günde 4'üncü ölüm
Adana'da 'soba'dan 3 günde 4'üncü ölüm
Adana'da 'soba'dan 3 günde 4'üncü ölüm

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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