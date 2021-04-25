Adana'da sivil toplum kuruluşlarından Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Adana'da sivil toplum kuruluşlarından Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Adana'da sivil toplum kuruluşlarından Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin, Ermeni olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine sert tepki gösterdi.

Soykırımın ABD'nin kuruluşundan bugüne kendi ülkesinde ve dünyanın birçok bölgesinde icra etmekten imtina etmediği uzmanlık alanı olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"ABD'nin de başkanının da 1915'e dair konuşma hakkı yoktur. Biden'ın açıklamasını; ABD'nin güvenilmezliğinin tesciline, müttefik sıfatının tenkisine gerekçe sayıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin konuyla ilgili ABD'ye karşı tutumunu destekliyor, 1915 olaylarına yönelik duruşunu ve konumunu doğru buluyoruz."

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı da Türkiye'yi soykırım ile suçlayanların kendi tarihlerine bakmaları gerektiğini belirtti.

Ermeni çetelerin bebek ve kadınları da kapsayan katliamlarını hatırlatan Saygılı, şunları aktardı:

"Bizler medeniyet kodlarımızdan aldığımız görgü ve terbiye ile kan davası gütmeyiz, tarihi tarihçilere bırakırız. Ermeniler de kendi tarihi arşivlerini açsınlar, biz de kendi tarihi arşivlerimizi açalım, sağduyulu tarihçiler gereken çalışmaları yapsınlar. Bu tarihi olayları çarpıtarak hasmane tutumlarla kendi parlamentolarında gündemde tutan ülkeler iyi niyetli değiller."

Adana Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Halid Milli de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını kınayarak bunun tarihsel gerçekleri değiştirmeyeceğini belirtti.

Milli, bazı ülkelerin siyasi sebeplerle tarihsel gerçeklere değil, Ermeni diasporasının yaratmış olduğu suni gerçeklere yüzünü döndüğünü kaydetti.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Ermeni diasporası ve Türkiye düşmanı bazı çevrelerin etkisi ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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