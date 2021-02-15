Adana'da sit alanındaki 63 baraka yıkıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sit alanı içerisindeki 63 baraka yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Yumurtalık Belediyesi ekipleri Kaldırım Mahallesi'nde denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Kontrollerde, kanuna aykırı şekilde sit alanı içerisinde 63 baraka tarzı ev yapıldığı, çadır kurulduğu, karavan ve özel araçlarla konaklamak suretiyle çevrenin kirletildiği, zaman zaman kaçak ve usulsüz avlanma yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerin, sit alanı içerisinde kanuna aykırı inşa edilen barakaların kaldırılması için yaptığı tebligatla 51 baraka sahiplerince, 12 baraka da gerekli güvenlik önlemlerin alınmasının ardından Yumurtalık Belediyesince yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven