Adana'da sit alanı içinde yapılaşmaya giden 4 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da sit alanı içinde yapılaşmaya giden 4 kişiye ceza

07.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:20
Adana'da sit alanı içinde yapılaşmaya giden 4 kişiye ceza

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sit alanı içinde yapılaşmaya giden ve çevreye zarar veren 4 kişiye toplam 1708 lira ceza yazıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sit alanı içinde yapılaşmaya giden ve çevreye zarar veren 4 kişiye toplam 1708 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yumurtalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Yumurtalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaldırım Mahallesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile İmar Kanununa aykırı şekilde E.Ş ve A.Y'ye sit alanı içerisine baraka kurmaktan, H.T ve İ.T'ye sit alanı içinde tarımsal faaliyette bulunmaktan 427'şer lira olmak üzere toplam 1708 TL ceza yazıldı.

Yapıların yıkılması için tebligat yapılırken, şüpheliler hakkında ilgili kanunlara karşı gelmekten soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Meghan Markle Seren Serengil
Spor Güven Yalçın Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da sit alanı içinde yapılaşmaya giden 4 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:20:41. #1.14#
title