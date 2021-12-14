Adana'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da sırtından bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da sırtından bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaralı kişinin bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ali Ö'nün sırtından bıçakla yaralandığını tespit etti.
Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayın ardından kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.
AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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