Adana'da sinema konulu fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da sinema konulu fotoğraf sergisi açıldı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Kültür Sanat
Adana'da sinema konulu fotoğraf sergisi açıldı

Adana Sinema Mirası Projesi kapsamında, "Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana'da Sinemaya Gitmek" sergisi açıldı.

Adana Sinema Mirası Projesi kapsamında, "Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana'da Sinemaya Gitmek" sergisi açıldı.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü öğrencileri ve Doçent Dr. İlke Şanlıer Yüksel ve Doçent Dr. Aydın Çam'ın birlikte hazırladıkları fotoğraf sergisi, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlik haftasında açılan sergide, Aydın Çam, uzun yıllardır Adana'nın sinemayla iç içe olduğunu, Altın Koza Film Festivali'nin de bunun en önemli göstergelerinden olduğunu ifade etti.

Sergi, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Namaz Vakitleri Eser Yenenler
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da sinema konulu fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 23:21:40. #1.12#