Adana'da sinek isyanı
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Adana'da sinek isyanı

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Güncel

Adana'da sinek isyanı İlaçlanmayan Sarıçam Deresi nedeniyle mahalleleri sinek bastı Vatandaşlar belediyenin temizlemesi gereken dereyi temizledi Kıymet Güngel: "Salça yapamıyoruz içi sinek doluyor" Bedriye Akgün: "Lamba açamıyoruz, sofra kuramıyoruz" Adana'da mahallelerinden geçen...

Adana'da sinek isyanı

İlaçlanmayan Sarıçam Deresi nedeniyle mahalleleri sinek bastı

Vatandaşlar belediyenin temizlemesi gereken dereyi temizledi

Kıymet Güngel: "Salça yapamıyoruz içi sinek doluyor"

Bedriye Akgün: "Lamba açamıyoruz, sofra kuramıyoruz"

ADANA - Adana'da mahallelerinden geçen derenin ilaçlanmadığı ve temizlenmediği için sineklerin istilasına uğrayan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, akşamları evlerinden dışarı çıkamadıklarını, lamba yaktıklarında pencereleri açamadıklarını söyledi.

Kentin kronik sorunlarından Sarıçam Deresi pis koku ve hastalık saçmaya devam ediyor. Temizlenmeyen ve ilaçlanmayan dere sinek, fare, yılan, kurbağadan geçilmiyor.

Derenin geçtiği Kiremithane, Mutlu, Şehit Erkut Akbay, Ulubatlı Hasan, Dervişler ve Afet Evleri mahalleleri sakinleri geçen hafta kendi imkanlarıyla derenin bir kısmını temizledi ancak yeterli olmadı. Hava karardıktan sonra lamba ve pencereyi aynı anda açamadıklarını, açtıkları takdirde evlerinin içine sinek dolduğunu belirten mahalleli adeta isyan etti.

"Eskiden böyle bir şey yoktu"

Mahalle sakinlerinden Firdevs Barak, "Biz burada sinek ve kokudan ölüyoruz, zehirlenip hastaneye gidiyoruz. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bize de yazık" diye konuştu.

Lambalar açıkken yemek yiyemediklerini söyleyen Sabahat Barak, "Buralar temiz değil. Haber veriyoruz ama ilgilenilmiyor. Benim evimde tuvalet dışarıda. Her gün ben tuvaleti ve pencereleri yıkıyorum. Silmekle olmuyor. Ben ilaç alıyorum, bazen gelip ilaç sıkıyorlar ama fayda etmiyor" dedi.

"Burası yaşanmaz hale geldi"

Bedriye Akgün ise kokudan artık duramadıklarını söyleyerek, "Lamba açamıyoruz, soframızı kuramıyoruz. Lambayı açtığımız anda sofranın içerisi sinek doluyor. Burası yaşanmaz hale geldi. Havalar sıcak, penceremizi açamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallede salçalık biber yapamadıklarını belirten Kıymet Güngel, "Akşam 5 dakika dışarıda oturduğunuzda neredeyse sinekler gözlerimizi çıkaracak oluyor. Bizde temizlik istiyoruz buraya. Yazın salça yapamıyoruz içi sinek doluyor. Bizde temiz yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geçen hafta derede temizlik yapan Arif Barak isimli vatandaş, "Buranın düzenli temizliği yapılsa hiçbir sorun çıkmaz. Burası ihmal ediliyor, temizlenmiyor. Geçen Cumartesi günü kürekle suyun akması gereken yeri açtık ve tertemiz oldu. Ancak diğer taraflara müdahale edemedik. 2 kişi, 1 traktör bu dereyi tertemiz yapar" dedi.

Adana'da sinek isyanı
Adana'da sinek isyanı
Adana'da sinek isyanı
Adana'da sinek isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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