Adana'da sınav sorularıyla öğrencilere hakaret ettiği ileri sürülen öğretmene açılan soruşturma

10.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:44

Adana'da sınav sorularıyla öğrencilere hakaret ettiği ileri sürülen öğretmen hakkında maarif müfettişi görevlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyuna yansıyan Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesindeki din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, maarif müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA