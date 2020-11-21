Silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi
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Silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi

21.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:42

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir markete silah ve bıçakla girip tehditle soygun yapmak isteyen kişi, görevlinin paspas ve turşu kavanozu vurarak yaralaması sonucu kaçtı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir markete silah ve bıçakla girip tehditle soygun yapmak isteyen kişi, görevlinin paspas ve turşu kavanozu vurarak yaralaması sonucu kaçtı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir markete giren kişi, bıçak ve silahla kasiyeri tehdit edip paraları vermesini istedi.

Direnen kasiyer, çıkan arbedede, kasa yanındaki paspas ve turşu kavanozuyla gaspçıya vurarak yaraladı.

Başından yaralanan zanlı, soygunu gerçekleştiremeden kaçtı.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasından gaspçının eşkalini belirleyerek çalışma başlattı.

Silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi
Silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi
Silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi
Silahlı ve bıçaklı market soygunu girişimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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