Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve bıçak kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın ardından yaptığı çalışmayla iki pompalı tüfek ele geçirdi.

Kavgaya karışan zanlıların yakalanması için ekiplerin araştırmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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