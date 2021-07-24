Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.