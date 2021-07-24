Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı

ADANA - Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51235 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı
Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı
Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı
Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Şüpheli araçta ilginç manzara! 2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler
Şüpheli araçta ilginç manzara! 2 kişilik panelvana tam 19 kişiyi sığdırıp denize gitmişler
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Damda çay keyfi kabusa dönüştü! Husumetli komşularının pompalı kavgasında saçmaların hedefi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Ahmet Kural Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Mesut Özil Gökhan Gönül Alper Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 22:46:55. #1.14#

title