Son Dakika | Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı
Bir son dakika haberine göre Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı
ADANA - Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51235 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici