ADANA'DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK OPERASYONU

ADANA'da, silahlı suç örgütü üyelerine yönelik polis ekiplerince şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok olaya karışan silahlı suç örgütünü deşifre etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.