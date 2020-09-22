Adana'da silahlı suç örgütüne operasyonda 13 tutuklama
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Adana'da silahlı suç örgütüne operasyonda 13 tutuklama

ADANA'da, geçen hafta 'kasten adam öldürme', 'yaralama', 'tehdit' ve 'baskı' ile 'cebir kullanarak haksız kazanç temin etme' suçlarına karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartı, 1'i de...

Adana'da silahlı suç örgütüne operasyonda 13 tutuklama
22.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:22

ADANA'da, geçen hafta 'kasten adam öldürme', 'yaralama', 'tehdit' ve 'baskı' ile 'cebir kullanarak haksız kazanç temin etme' suçlarına karıştığı belirlenen silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartı, 1'i de savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kent merkezinde 'kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'silah ticareti yapma', 'yalan beyan', 'suç üstlendirme', 'tehdit', 'baskı', 'cebir kullanarak haksız kazanç temin etme', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'korku, panik ve sindirme yöntemleri ile vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmak' gibi suçları işlediği öne sürülen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye 25 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama emri çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 18 Eylül Cuma günü şafak vakti düzenlenen operasyonda 25 şüpheli, koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerinde gözaltına alındı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİŞüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 4 kalaşnikof, 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, değişik çaplarda 554 fişek, 1 el bombası, 7 balistik yelek, 3 sahte kimlik ile 79,71 gram eroin, 0,4 gram kokain, 720,5 gram metamfetamin, 58 uyuşturucu hap, 5,46 gram esrar ve 51,2 gram skunk esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartı, 1'i de savcılık kararı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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