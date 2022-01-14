Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon - Haberler
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Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Adana'da şafak vakti silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da şafak vakti silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokağa giren özel harekat polisleri, çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Daha sonra şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeri girildi.

Özel harekat polisleri evlere girdikten sonra şüpheli şahısları kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

Son dakika haberleri | Adana'da silahlı suç örgütüne operasyon

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