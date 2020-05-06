Adana'da silahlı, sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Adana'da silahlı, sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da silahlı, sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
06.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:42

Adana'da silahlı, sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişide yaralandı.

Adana'da silahlı, sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişide yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden hasım olanlar iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısada sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar ve sopalar konuşmaya başladı. Çıkan kavgada yaralıların olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada, 30 yaşındaki Remzi T. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucunda yaralandı. Yaralılar ambulans ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Remzi T., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Remzi T.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaparken olayda kullandığı düşünülen pompalı tüfek ile 2 tane sopa parmak izi çalışması yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birisi," Ben yaralıyım" diyerek polislere direnmesi dikkat çekti.

Adana'da silahlı, sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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