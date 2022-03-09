Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli kurye olarak çalışan M.A. iş dönüşü merkez Seyhan ilçesi Güneşli Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ateş açması sonucu yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı, M.A'nın yanında bulunan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan M.A. ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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