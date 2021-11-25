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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, eski polis G.Y. Pınar Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan G.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde bulunan boş kovanlar üzerinde delil çalışması yaptı. Daha sonra boş kovanlar detaylı incelenme için emniyete götürüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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