Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, apart dairede kalan Fatih Cemal T, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Yaralanan Fatih Cemal T, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Olay yerine gittiği araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney