Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, apart dairede kalan Fatih Cemal T, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Yaralanan Fatih Cemal T, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olay yerine gittiği araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Rusya Savunma Bakanlığı: 'Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.'
Rusya Savunma Bakanlığı: "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi."
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