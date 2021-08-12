Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında Eyüp A'ya tabancayla ateş açıldı. Bacaklarından yaralanan Eyüp A, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 12 boş kovan ve mermi çekirdeği buldu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen U.A'nın polise silahıyla birlikte teslim olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
Çifte cinayet sanığı vali yardımcısı: Annem yaptığı yemeğin parasını istiyordu
Çifte cinayet sanığı vali yardımcısı: Annem yaptığı yemeğin parasını istiyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mahmut Özer Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Onur Akay Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 19:11:03. #1.16#

title