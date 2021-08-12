Son dakika gündem: Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında Eyüp A'ya tabancayla ateş açıldı. Bacaklarından yaralanan Eyüp A, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 12 boş kovan ve mermi çekirdeği buldu.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen U.A'nın polise silahıyla birlikte teslim olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa