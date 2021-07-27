Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Z.İ, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Z.İ, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son dakika haber! Bakan Akar: '(Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı) Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale...
Son dakika haber! Bakan Akar: "(Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırı) Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Alişan Ece Erken Seren Serengil
Spor Muslera Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 19:59:43. #1.14#

title