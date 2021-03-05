Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

05.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:10
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde yolda yürüyen Abdulkadir Aktaş, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Bacaklarından yaralanan Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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