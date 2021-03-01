Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

01.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:01
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar üzerinde yürüyen Yücel K'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

Yaralanan Yücel K. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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