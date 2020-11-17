Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
17.11.2020 01:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 02:15
Adana'da evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Adana'da evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, market işleten S.P'ye iş dönüşü, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı.
S.P. ayağından yaralanırken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.
Yaralı, silah sesleri üzerine sokağa çıkan yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız