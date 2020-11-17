Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

17.11.2020 01:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 02:15

Adana'da evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, market işleten S.P'ye iş dönüşü, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı.

S.P. ayağından yaralanırken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

Yaralı, silah sesleri üzerine sokağa çıkan yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

İlgili Haberler

Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Meral Akşener Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Didem Soydan Öykü Karayel Aydemir Akbaş
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Lewis Hamilton Malcolm Thomas
Daha Fazla Medya Milli Kamera Şanlıurfa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 02:15:17. #1.15#
title